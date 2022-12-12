Наука и технологии
16:34, 12 декабря 2022
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Назван неожиданный способ лечения головной боли

Мало кто о нём раньше слышал

С возрастом многие из нас сталкиваются с тем, что головная боль всё чаще появляется в нашей жизни. И бороться с этой проблемой можно множеством разных способов.

Назван неожиданный способ лечения головной боли

Фото: Клиника Боли

Об одном из них рассказал российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников. По словам специалиста, весьма неочевидным методом лечения головной боли являются небольшие дозы антидепрессантов.

Как раз упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз в месяц, то есть каждый второй день, лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов.

Александр Мясников

Напомним, что ранее специалист также рассказал, что частый приём обезболивающих приводит к проблемам с почками. Он же предупреждал, что приёт более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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