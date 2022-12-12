Назван неожиданный способ лечения головной боли

Напомним, что ранее специалист также рассказал, что частый приём обезболивающих приводит к проблемам с почками. Он же предупреждал, что приёт более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.