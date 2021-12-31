Назван один из признаков рака проявляющийся на пальцах

Рак легких имеет печально известную репутацию ведущей причины смерти от рака как среди мужчин, так и среди женщин. на это заболевание приходится до четверти всех смертей от рака. Признаки, связанные с этим заболеванием, обычно включают кашель, постоянную одышку и восприимчивость к инфекциям грудной клетки. К сожалению, на начальных стадиях болезнь не имеет явных симптомов, поэтому ее трудно обнаружить, пока она еще поддается лечению.

Но в некоторых случаях признаки заболевания могут проявляться в виде клаббинга ногтей. “Рак легких, обширное рубцевание легких (легочный фиброз) и муковисцидоз часто связаны с "клубочками" на ногтях”, - объясняет издание Harvard Health.

При клаббинге ногтей кончики пальцев увеличиваются, а ногти загибаются вокруг них. “В этом случае ногти приобретают приподнятый, округлый вид”, - добавляет Harvard Health.

По данным Фонда рака легких Роя Касла, клаббинг ногтей наблюдается у 35 процентов людей с немелкоклеточным раком легких и у четырех процентов людей с мелкоклеточным раком легких. Но иногда он может передаваться по наследству, поэтому не стоит беспокоиться раньше времени.

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