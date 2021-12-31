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Назван один из признаков рака проявляющийся на пальцах

Но не стоит беспокоиться раньше времени
Список симптомов, связанных с раком, обширен, и при этом он постоянно дополняется. В некоторых случаях признаки рака легких могут проявляться на кончиках пальцев.
Назван один из признаков рака проявляющийся на пальцах

Рак легких имеет печально известную репутацию ведущей причины смерти от рака как среди мужчин, так и среди женщин. на это заболевание приходится до четверти всех смертей от рака. Признаки, связанные с этим заболеванием, обычно включают кашель, постоянную одышку и восприимчивость к инфекциям грудной клетки. К сожалению, на начальных стадиях болезнь не имеет явных симптомов, поэтому ее трудно обнаружить, пока она еще поддается лечению.

Но в некоторых случаях признаки заболевания могут проявляться в виде клаббинга ногтей. “Рак легких, обширное рубцевание легких (легочный фиброз) и муковисцидоз часто связаны с "клубочками" на ногтях”, - объясняет издание Harvard Health.

При клаббинге ногтей кончики пальцев увеличиваются, а ногти загибаются вокруг них. “В этом случае ногти приобретают приподнятый, округлый вид”, - добавляет Harvard Health.

По данным Фонда рака легких Роя Касла, клаббинг ногтей наблюдается у 35 процентов людей с немелкоклеточным раком легких и у четырех процентов людей с мелкоклеточным раком легких. Но иногда он может передаваться по наследству, поэтому не стоит беспокоиться раньше времени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Express UK
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