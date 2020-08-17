Назван один из самых дешевых и безопасных тестов на коронавирус

Так, тест, разработанный учеными из Йельского университета и называющийся SalivaDirect мало того, что избавляет пациентов от необходимости испытывать неприятные ощущения при сборе мазка через нос, так еще и снижает риск заражения коронавирусом специалистов, которые его проводят. По заявлению компании-разработчика данного метода, стоимость их теста в США не должна превысить 10 долларов, а получение результата займет не более одних суток.

Отметим, что власти США уже высказались, что в их планы входит распространение недорогих и эффективных тестов на коронавирус. По планам правительства, уже в самое ближайшее время ”станет возможно массово применять в стране тесты на заражение новым коронавирусом, позволяющие узнать результат в течение 24 часов”.