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Назван опасный постковидный синдром, который не грозит привитым детям

Родители тех, кто вакцинировался «Спутник М», могут быть спокойны
Во время первых испытаний вакцины от COVID-19 для детей и подростков, многие переживали о побочных действиях препаратов. Теперь, когда тот же «Спутник М» выпускается в гражданский оборот, многие опасения можно развеять.
Назван опасный постковидный синдром, который не грозит привитым детям

Так, например, по словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, такое опасное последствие постковида, как мультисистемный воспалительный синдром, после прививания детей и подростков «Спутником М», отсутствует.

Мы не вводим в организм человека соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, которые ответственные за включение воспалительных реакций, поэтому нам это не грозит.

Александр Гинцбург

Вместе с тем специалист заявил, что вакцина Центра, которым он руководит, очень хорошо очищается. Он также напомнил, что на текущей неделе в гражданский оборот планируется выпустить 100 тыс доз «Спутника М».

Источник: ТАСС
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