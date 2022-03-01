Назван опасный постковидный синдром, который не грозит привитым детям

Родители тех, кто вакцинировался «Спутник М», могут быть спокойны

Во время первых испытаний вакцины от COVID-19 для детей и подростков, многие переживали о побочных действиях препаратов. Теперь, когда тот же «Спутник М» выпускается в гражданский оборот, многие опасения можно развеять.