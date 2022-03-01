Назван опасный постковидный синдром, который не грозит привитым детям

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Назван опасный постковидный синдром, который не грозит привитым детямРодители тех, кто вакцинировался «Спутник М», могут быть спокойны
Во время первых испытаний вакцины от COVID-19 для детей и подростков, многие переживали о побочных действиях препаратов. Теперь, когда тот же «Спутник М» выпускается в гражданский оборот, многие опасения можно развеять.
Так, например, по словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, такое опасное последствие постковида, как мультисистемный воспалительный синдром, после прививания детей и подростков «Спутником М», отсутствует.
Мы не вводим в организм человека соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, которые ответственные за включение воспалительных реакций, поэтому нам это не грозит.
Александр Гинцбург
Вместе с тем специалист заявил, что вакцина Центра, которым он руководит, очень хорошо очищается. Он также напомнил, что на текущей неделе в гражданский оборот планируется выпустить 100 тыс доз «Спутника М».
Источник: ТАСС