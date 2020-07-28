Назван первый оператор связи, получивший разрешение на запуск 5G в России

Что интересно, работать технология 5G будет в диапазоне частот 24,25–24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020. Что же до сроков действия лицензии, пока что она дана МТС до 16 июля 2025 года.

Вероятнее всего, в числе первых, кто получит доступ к мобильным сетям пятого поколения в России, станут крупные промышленные предприятия и бизнес. Возможно, 5G смогут воспользоваться и представители ритейла - например, для создания полноформатных биометрических систем оплаты.

”Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых ИТ-решений и продуктов. Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве”, - рассказал президент МТС Алексей Корня.