Назван первый российский регион, в котором уличные камеры будут распознавать лица пешеходов

”Мы выбрали семь направлений взаимодействия с республикой, где мы могли бы взаимодействовать и принести друг другу пользу, причем, не как банк и республика, а как экосистема большой технологичной компании с динамично развивающимся регионом. В республике будут апробироваться и внедряться новейшие технологии с использованием элементов искусственного интеллекта. Например, в медицине - дистанционная постановка диагноза пациенту после телефонного общения. В сфере правопорядка будут внедряться технологии распознавания лица правонарушителей через камеры уличного наблюдения”,- поделился зампредседателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

Благодаря этому соглашению правительство республики планирует достичь целевых показатели, которые озвучил глава региона Радий Хабиров. Согласно указу ожидается увеличение объема валового регионального продукта до 2 трлн рублей, а в течении пяти лет в Башкирии должны отстроить более 700 объектов.