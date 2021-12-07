Назван полезный для щитовидной железы и мозга продукт

Польза морской капусты обусловлена особенностями его состава. В частности, данный продукт, по словам врача, оснащен органическим йодом, железом, магнием, цинком, хромом, жирными кислотами, антиоксидантами и рядом витаминов, в числе которых А, В, С, Е, D и K.

“Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки”, — поделилась врач.

В то же время, врач призвала внимательно читать состав морской капусты на ее упаковке перед покупкой. Она отметила, что в нем не должно быть консервантов и усилителей вкуса. Учитывать стоит и место производства ламинарии, так как водоросли известны своей способностью впитывать в себя разные вещества. Таким образом, при производстве в неблагоприятном месте они могут быть токсичными.

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