Назван полезный для снижения холестерина и нормализации давления орех

Так, согласно данным специалиста, данный орех имеет в составе полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря которым и осуществляется снижение холестерина. Помимо прочего фисташки богаты различными витаминами, а именно А и Е, полезными для иммунитета, зрения и сохранения молодости кожи.

Полезным этот орех оказался и ввиду магния в составе. Данный элемент, в свою очередь, помогает справиться со стрессом и полезен для нормализации артериального давления.

“Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела”, — поделилась Барредо.

В то же время, врач отметила, что фисташки являются калорийным продуктом, поэтому есть их нужно в меру. Кроме того, некоторым людям и вовсе противопоказано их употреблять — речь о страдающих нарушениями функции поджелудочной железы.

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