Назван правильный рацион питания для мужчин после 40 лет

Об этом специалист рассказала в рамках беседы с радиостанцией «Говорит Москва». По ее словам, в рационе мужчин в данной возрастной категории должны быть фрукты и овощи. Она также отметила, что при формировании меню необходимо учитывать особенности образа жизни мужчин.

“Рекомендации нам говорят, что риски сердечно-сосудистых заболеваний можно значительно снизить, включая в рацион пять порций овощей и фруктов в день”, — поделилась врач.

Также Кардакова обратила внимание на то, что растительные продукты продают в сезон созревания дешевле, ввиду чего в рацион можно добавить всевозможные салаты, вроде винегрета, а также супы.

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