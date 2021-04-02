Назван предотвращающий развитие склероза продукт

Об этом сообщается в материале “Федерального агентства новостей”. Специалисты отметили, что добавление в рацион рыбы жирных сортов положительно сказывается на оболочке нервных волокон, а также способствует предотвращению развития склероза.

В то же время, для достижения положительного эффекта необходимо придерживаться определенной порции. В частности, всего 30 граммов жирных рыбных консервов в неделю будет достаточно для снижения вероятности развития демиелинизации нервных волокон - повреждения нервных волокон центральной или периферической нервной системы. Важно отметить, что злоупотребление этим продуктом, напротив, негативно отражается на здоровье, увеличивая риск развития онкологических болезней.

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