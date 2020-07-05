Назван предупреждающий развитие рака продукт

Отмечается, что горох богат белками и кремнием, которые, в свою очередь, ответственны за синтез эластина и коллагена. Так, они участвуют не только в укреплении костей, но и суставов, связок, а также играют роль в омоложении кожи. Примечательно также, что горох может выступать в качестве профилактики против онкологических заболеваний за счет никотиновой кислоты в составе, которая оказывает противовоспалительное действие.

Однако врач отметил, что есть у гороха и побочный эффект в виде метеоризма. Его, в свою очередь, можно устранить регулярно употребляя бобовые.