Назван продукт, который приводит к развитию рака

Так, по его словам, чрезмерное потребление красного, а также химически обработанного мяса может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Он также отметил, что кофе и шоколад, которые, к слову, тоже способны привести к развитию патологий, сами по себе не могут вызывать онкологию.”Из доказанных факторов рациона питания - это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом”, - поделился онколог.

Кроме того, потребление очень горячей еды может также негативно сказаться на здоровье, провоцируя рак.