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Назван продукт, который приводит к развитию рака
Это точно не кофе и шоколад
По мнению многих онкологов, самой эффективной эффективной профилактикой рака является здоровое питание, которое подразумевает, в том числе и отказ от вредной еды. Российский врач-онколог Андрей Пылев назвал продукт, который способствует развитию рака, минимальное потребление которого положительно скажется на здоровье.
Так, по его словам, чрезмерное потребление красного, а также химически обработанного мяса может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Он также отметил, что кофе и шоколад, которые, к слову, тоже способны привести к развитию патологий, сами по себе не могут вызывать онкологию.”Из доказанных факторов рациона питания - это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом”, - поделился онколог.
Кроме того, потребление очень горячей еды может также негативно сказаться на здоровье, провоцируя рак.