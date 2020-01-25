Назван продукт, который способен предотвратить рак груди

Исследователи предполагают, что источником опухоли в молочных железах могут являться бактерии, которые и провоцируют воспалительные процессы. Они отмечают, что натуральный йогурт, в свою очередь, богат полезными бактериями, ферментирующими лактозу, которые идентичны микрофлоре, формирующийся у женщин в период грудного вскармливания или в течение ограниченного времени после. Так, данные бактерии оказывают положительное воздействие на организм, в частности, кормление грудью способно снизить риски развития рака груди на 4,3%.

По словам ученых, добавление натурального йогурта в рацион способно уменьшить вероятность возникновения онкологии молочных желез, что связано с содержанием в данном продукте полезных бактерий, вытесняющих микроорганизмы.