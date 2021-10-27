Назван продукт, которым полезно заменить вечерние перекусы

По словам эксперта, воздушная кукуруза, используемая для приготовления данной закуски, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Она подчеркнула, что все эти элементы способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, а также помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.



При этом Цапкина предупредила, что сладкий попкорн, приготовленный в масле, резко повышает уровень холестерина. Кроме того, небольшое ведерко подобного лакомства содержит примерно 600 килокалорий. В свою очередь, соленый попкорн нарушает водный баланс в организме и провоцирует появление отеков и целлюлита. А вкусовые добавки могут вызвать различные заболевания желудка, добавила она.