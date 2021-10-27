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Назван продукт, которым полезно заменить вечерние перекусы

Но обязательно приготовленным самостоятельно
Речь идет о домашнем попкорне, приготовленном без добавления сахара и ароматизаторов. Правильно приготовленный попкорн – идеальная еда для организма, который способствует улучшению состояния кожи и помогает снижать риск возникновения проблем с пищеварением, рассказывает нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина.
Назван продукт, которым полезно заменить вечерние перекусы

По словам эксперта, воздушная кукуруза, используемая для приготовления данной закуски, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Она подчеркнула, что все эти элементы способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, а также помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом Цапкина предупредила, что сладкий попкорн, приготовленный в масле, резко повышает уровень холестерина. Кроме того, небольшое ведерко подобного лакомства содержит примерно 600 килокалорий. В свою очередь, соленый попкорн нарушает водный баланс в организме и провоцирует появление отеков и целлюлита. А вкусовые добавки могут вызвать различные заболевания желудка, добавила она.

Источник: РИА спорт