Назван простой способ снизить риски развития аритмии

Так, выяснилось, что уменьшить вероятность развития аритмии можно за счет регулярного употребления кофе. Для того, чтобы выявить положительное влияние кофе на сердце, ученые изучили связь между привычным потреблением кофеина и риском аритмии среди 357 022 участников. В результате было на протяжении 5,25 лет наблюдения аритмия была диагностирована в 8 159 случаях. В то же время, выяснилось, что потребление кофеина снижало риски развития аритмии. В частности, коэффициент рисков для одной-двух чашек кофе составлял 0,90, трех-четырех - 0,86, а для пяти и более - 0,86.

”Результаты должны убедить пациентов и врачей в низком риске, связанном с регулярным употреблением кофе, и мы надеемся, что это побудит поставщиков работать напрямую с пациентами, чтобы определить и персонализировать их специфические факторы образа жизни, включая потребление кофеина”, - поделилась автор исследования, Юн-Чон Ким.