Назван реалистичный способ снять санкции США с Huawei

Так, если верить данным CNBC, самым главным “спасителем” китайской корпорации может стать бывший вице-президент США и кандидат в президенты Джо Байден. В случае, если он одержит победу на ноябрьских выборах в стране, у Huawei есть все шансы избавиться от оков наложенных санкций и изменить вектор отношений с американским правительством.

К слову, эксперты при этом отметили, что в случае, если на выборах победит действующий президент, то в таком случае Huawei столкнется с еще большим прессингом. Все дело в том, что Трамп продолжит накладывать все новые ограничения на деятельность китайской компании, что приведет к окончательному разрушению нормальных отношений между США и Huawei.