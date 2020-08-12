Наука и технологии
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Назван реалистичный способ снять санкции США с Huawei
В любом случае, насколько верны предположения экспертов, станет известно уже совсем скоро
С мая 2019 года Huawei пытается справиться с проблемами, возникшими у нее в связи введением санкций со стороны США. Все это время по сети ходило множество разговоров о том, каким образом китайский техногигант может окончательно “зарыть топор войны” с правительством Соединенных Штатов, но только сейчас был назван реалистичный способ снять санкции США с Huawei.
Так, если верить данным CNBC, самым главным “спасителем” китайской корпорации может стать бывший вице-президент США и кандидат в президенты Джо Байден. В случае, если он одержит победу на ноябрьских выборах в стране, у Huawei есть все шансы избавиться от оков наложенных санкций и изменить вектор отношений с американским правительством.
К слову, эксперты при этом отметили, что в случае, если на выборах победит действующий президент, то в таком случае Huawei столкнется с еще большим прессингом. Все дело в том, что Трамп продолжит накладывать все новые ограничения на деятельность китайской компании, что приведет к окончательному разрушению нормальных отношений между США и Huawei.