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Назван регион, в котором чаще всего переводят средства с мобильников
В нем было совершено 23,8 млрд транзакций
Издание The Africa Repoort опубликовало результаты отчета торговой организации GSMA, в рамках которых был назван регион, в котором чаще всего переводят средства с мобильников. Согласно данным источника, таким регионом стала Африка.
Сообщается, что буквально в прошлом году в Африке с помощью мобильников было совершено порядка 23,8 млрд транзакций. Так, общая сумма переводов составила 456 млрд долларов. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, за прошлый год сумма переводов выросла на 28%.
Издание отмечает, что именно данному региону удалось побить рекорд в секторе мобильных платежных систем, так как вышеназванная сумма в 3,5 раза больше всех транзакций, которые были зафиксированы в Южной Азии.