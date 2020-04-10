Назван регион, в котором чаще всего переводят средства с мобильников

Сообщается, что буквально в прошлом году в Африке с помощью мобильников было совершено порядка 23,8 млрд транзакций. Так, общая сумма переводов составила 456 млрд долларов. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, за прошлый год сумма переводов выросла на 28%.

Издание отмечает, что именно данному региону удалось побить рекорд в секторе мобильных платежных систем, так как вышеназванная сумма в 3,5 раза больше всех транзакций, которые были зафиксированы в Южной Азии.