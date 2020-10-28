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Назван риск заражения коронавирусом после вакцинации
Как оказалось, он все же есть
В сети появилась информация о риске заражения коронавирусом после вакцинации. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала “Россия 24”.
По мнению чиновницы, такая возможность хоть и не исключена, но все же важно понимать, что при этом риск тяжелого течения заболевания заметно снижается, передает РИА Новости. При этом она напомнила, что несмотря на защиту от вируса после прививания, россиянам не стоит отказываться от различных мер по профилактике инфекции, таких как ношение маски и мытье рук.
Но нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболеваний и от крайне опасного течения, которое может вызвать вирус. Но очень многие вакцины — в первую очередь вакцина против гриппа — не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что в России чаще всего коронавирусом заболевают пожилые люди. В числе основных причин их заражения, она как раз назвала игнорирование элементарных мер предосторожности, связанных с ношением масок и соблюдением гигиены.