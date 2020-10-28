Назван риск заражения коронавирусом после вакцинации

По мнению чиновницы, такая возможность хоть и не исключена, но все же важно понимать, что при этом риск тяжелого течения заболевания заметно снижается, передает РИА Новости. При этом она напомнила, что несмотря на защиту от вируса после прививания, россиянам не стоит отказываться от различных мер по профилактике инфекции, таких как ношение маски и мытье рук.