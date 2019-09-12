Ferra

Назван российский оператор, к которому чаще всего подключались в 2019 году

А также единственный оператор, который лишь потерял клиентов
Аналитическая компания AC&M Consulting провела исследование, из которого следует, что число абонентов мобильных операторов на территории России за первое полугодие 2019 г. выросло на 1,9 млн человек. Если в конце 2018 года таковых было 258,7 млн человек, то уже в конце июля 2019 года их стало 260,6 млн человек. И самый крупный прирост абонентов пришелся на долю Tele2.

По данным аналитиков, Tele2 в течение первого полугодия смогла подключить 1,88 млн новых абонентов, увеличив общее число своих абонентов до 45,9 млн человек. Несмотря на то, что компания не раскрывает число абонентов поквартально, человек, имеющий доступ к такого рода данным подтверждает расчеты AC&M Consulting.

У двух других операторов — МТС и “Мегафона — число абонентов также немного выросло. А вот “Вымпелкома”, работающий под брендом “Билайн”, столкнулся с потерей клиентской базы — чуть более чем 920 тыс пользователей ушли, оставив компанию с 54,3 млн абонентов.

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