Назван российский оператор, к которому чаще всего подключались в 2019 году

По данным аналитиков, Tele2 в течение первого полугодия смогла подключить 1,88 млн новых абонентов, увеличив общее число своих абонентов до 45,9 млн человек. Несмотря на то, что компания не раскрывает число абонентов поквартально, человек, имеющий доступ к такого рода данным подтверждает расчеты AC&M Consulting.

У двух других операторов — МТС и “Мегафона — число абонентов также немного выросло. А вот “Вымпелкома”, работающий под брендом “Билайн”, столкнулся с потерей клиентской базы — чуть более чем 920 тыс пользователей ушли, оставив компанию с 54,3 млн абонентов.