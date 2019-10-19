Назван российский оператор, который первым получит 5G

”И мы, и “Мегафон” проводим операции, связанные с потенциальной возможностью внесения прав на использование этих частот. Может, даже больше на нашей стороне, потому что у нас есть компании, которые работают по технологии WiMax, у них довольно много клиентов. Поэтому у нас есть трек, связанный с тем, как в случае необходимости этих клиентов обслуживать по-другому, куда их перевести для того, чтобы права на частоты передать. Поэтому мы в соответствии с нашим планом к определенному моменту будем готовы это сделать”, - поделился президент “Ростелекома” Михаил Осеевский.

Напомним, что именно 3,4-3,8 ГГЦ является приоритетным диапазоном частоты для развития пятого поколения сетей, но в России он почти полностью занят военными, а также спецсвязью.