Назван российский ракетный комплекс, не имеющий конкурентов

Боевой модуль комплекса можно установить и на крыше здания, и на железнодорожной платформе. «Тор» — система, которая может работать как под управлением расчёта, так и автоматически. Радар ЗРК находит цели и расчёт либо самостоятельно, либо система в автономном режиме их поражает.

Причём «Тор» может прикрывать объекты на площади в десятки квадратных километров.