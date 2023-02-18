Назван российский ракетный комплекс, не имеющий конкурентов

Назван российский ракетный комплекс, не имеющий конкурентовЕго можно устанавливать даже на крыши домов
«Тор-М2КМ» оказался российским ЗРК, не имеющим конкурентов. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в ходе международной выставки Aero India 2023 рассказал, что российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2КМ» практически не имеет конкурентов среди вооружений.
Фото: Missilery.info
Боевой модуль комплекса можно установить и на крыше здания, и на железнодорожной платформе. «Тор» — система, которая может работать как под управлением расчёта, так и автоматически. Радар ЗРК находит цели и расчёт либо самостоятельно, либо система в автономном режиме их поражает.
Причём «Тор» может прикрывать объекты на площади в десятки квадратных километров.
Так что это очень эффективный и перспективный комплекс. Разработать и создать такой комплекс с нуля и конкурировать с ним очень сложно, проще его купить у России и использовать по назначению.