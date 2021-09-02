Назван самый неявный симптом COVID-19

Так, по словам специалиста, у зараженных коронавирусной инфекцией может падать уровень гемоглобина и расти показатели ферритина. Объясняется это тем, что вирус “выбивает” из гемоглобина железо. Это и является самым неявным симптомом данной болезни, поскольку выявить снижение гемоглобина без проведения лабораторных исследований анализа крови не получится.

“Самый неявный симптом, но это ковид, это снижение уровня гемоглобина. Этот вирус выбивает из гемоглобина железо. Этот симптом неявный, потому что это видно только через лабораторию. Там резко растет такая молекула — ферритин, которая пытается поймать это железо, при этом падает гемоглобин”, — рассказал россиянам Жемчугов.