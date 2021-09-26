Назван самый опасный штамм коронавируса, «гуляющий» по России

Назван самый опасный штамм коронавируса, «гуляющий» по РоссииОн составляет почти 100% популяции
Относительно России решил высказаться руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По словам специалиста, на сегодняшний день в нашей стране «отсутствует развитие штаммов коронавируса опаснее “дельты”». При этом именно данная разновидность вируса составляет практически 100% от всех, которые можно найти в России, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта.
Если и ожидать чего-то еще более страшного, то, возможно, уже не от этого геноварианта. Потому ответ на вопрос — нет, на данный момент не зафиксировано развития более опасных, чем "дельта", штаммов.
Важно понимать, что все основные популяции COVID-19 в нашей стране завозные. И если раньше это был «альфа», «бета» и «гамма», то на сегодняшний день это в основном «дельта».