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Назван самый опасный штамм коронавируса, «гуляющий» по России

Он составляет почти 100% популяции
С момента начала пандемии коронавируса в 2020 году, вирус успел неоднократно мутировать. В связи с этим люди частенько задаются вопросом — а какой самый опасный штамм распространён в их стране в тот или иной момент?
Назван самый опасный штамм коронавируса, «гуляющий» по России

Относительно России решил высказаться руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам специалиста, на сегодняшний день в нашей стране «отсутствует развитие штаммов коронавируса опаснее “дельты”». При этом именно данная разновидность вируса составляет практически 100% от всех, которые можно найти в России, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта.

Если и ожидать чего-то еще более страшного, то, возможно, уже не от этого геноварианта. Потому ответ на вопрос — нет, на данный момент не зафиксировано развития более опасных, чем "дельта", штаммов.

Камиль Хафизов
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Важно понимать, что все основные популяции COVID-19 в нашей стране завозные. И если раньше это был «альфа», «бета» и «гамма», то на сегодняшний день это в основном «дельта».