Назван самый опасный возраст у детей по интернет-зависимости

Британская благотворительная организация Barnardo’s предупредила об опасностях интернета для душевного здоровья несовершеннолетних.

Дети пяти лет и младше оказались в группе риска стать интернет-зависимыми в нездоровой степени, серьёзно угрожающей душевному здоровью. Как отмечают специалисты, родители приучают совсем маленьких детей в возрасте одного года и двух пользоваться веб-сайтами, например, YouTube и детскими телевизионными программами, дают им свои смартфоны и планшеты, чтобы отвлечь или развлечь.

Barnardo’s обеспокоена таким ранним доступом к электронным устройствам, поскольку это может привести к зависимости и потере ключевых социальных навыков.

Также отмечается «тревожное» влияние на душевное здоровье несовершеннолетних таких социальных платформ, как Snapchat, Instagram и Twitter. Среди других «открытий» исследования — треть детей в возрасте от пяти до десяти лет были жертвами интерне-травли.