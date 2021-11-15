Назван самый плохой для человечества сценарий эволюции COVID-19

Так, по словам специалиста, для человека самым плохим путем развития коронавируса SARS-CoV-2 — это его мутация в вирус, способный постоянно паразитировать на человечестве.

Специалист отметил, что предсказать дальнейшее развитие коронавируса, который привел к пандемии, можно, благодаря знаниями об эволюции других вирусов. Одним из сценариев является его полное исчезновение, как было с атипичной пневмонией SARS и ближневосточным респираторным синдромом MERS.

Еще одним путем развития было названо нахождение вирусом нового "хозяина", заражение которого будет незаметным для него. Данный сценарий возможен при сохранении неблагоприятных условий для вируса, что может вынудить его отыскать животное или организм для более “гладкого” сожительства.

Итак, резюмируя все вышеописанное, можно выделить три пути развития COVID-19.

“Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа”, – поделился Жемчугов.