Назван самый полезный витамин для сердца

По словам специалиста, люди, которые так или иначе сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы либо же просто хотят поддерживать ее в норме, должны следить за показателем витамина D в организме.

”Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии”, - рассказала Мурадян.

Что интересно, в России в качестве нормы озвучиваются показатели в 30-60 нанограммов на миллилитр, при этом если в организме данный показатель ниже, чем 20, то врачи официально фиксируют недостаток витамина D.