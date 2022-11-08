Назван самый популярный гаджет для здоровья среди россиян

10:12, 08 ноября 2022
1 мин.
Назван самый популярный гаджет для здоровья среди россиянНикогда не догадаетесь, о каком именно устройстве идёт речь
За последние 5-6 лет различные фитнес-трекеры и смарт-часы стали сверхпопулярны по всей планете. Но, как оказалось, вовсе не они являются самыми популярными гаджетами для здоровья среди жителей России.
Специалисты СберЗдоровья провели совместное с медиахолдингом Rambler&Co исследование, которое показывает, что чаще всего россияне для отслеживания состояния здоровья покупают тонометры.
Так, изучение выборки из 5000 человек в возрасте от 18 до 65 лет показало, что примерно 40% опрошенных владеют тонометрами. Ещё 31% респондентов отметили, что намерены обзавестись им в будущем.
Что интересно, на втором месте по популярности также расположилось весьма неожиданное устройство — глюкометр. А вот уже третье место отошло «умным» часам.