Назван самый популярный гаджет для здоровья среди россиян

Специалисты СберЗдоровья провели совместное с медиахолдингом Rambler&Co исследование, которое показывает, что чаще всего россияне для отслеживания состояния здоровья покупают тонометры.

Так, изучение выборки из 5000 человек в возрасте от 18 до 65 лет показало, что примерно 40% опрошенных владеют тонометрами. Ещё 31% респондентов отметили, что намерены обзавестись им в будущем.

Что интересно, на втором месте по популярности также расположилось весьма неожиданное устройство — глюкометр. А вот уже третье место отошло «умным» часам.