Наука и технологии
10:12, 08 ноября 2022
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Назван самый популярный гаджет для здоровья среди россиян

Никогда не догадаетесь, о каком именно устройстве идёт речь

За последние 5-6 лет различные фитнес-трекеры и смарт-часы стали сверхпопулярны по всей планете. Но, как оказалось, вовсе не они являются самыми популярными гаджетами для здоровья среди жителей России.

Назван самый популярный гаджет для здоровья среди россиян

Специалисты СберЗдоровья провели совместное с медиахолдингом Rambler&Co исследование, которое показывает, что чаще всего россияне для отслеживания состояния здоровья покупают тонометры.

Так, изучение выборки из 5000 человек в возрасте от 18 до 65 лет показало, что примерно 40% опрошенных владеют тонометрами. Ещё 31% респондентов отметили, что намерены обзавестись им в будущем.

Что интересно, на втором месте по популярности также расположилось весьма неожиданное устройство — глюкометр. А вот уже третье место отошло «умным» часам.

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