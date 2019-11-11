Назван самый популярный способ оплаты в России

Также популярностью пользуется оплата дебетовой картой, именно ей расплачиваются порядка 58% россиян. Третьим по популярности способом оплаты является кредитная карта, которой расплачиваются 15% респондентов, оставляя позади оплату при помощи бесконтактных платежей, такими как Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, которыми расплачиваются 13% опрошенных. Всего 11% россиян пользуются переводом денег по номеру телефона, тогда как 6% совершают транзакции с помощью электронных кошельков.

По словам социологов, наличные пользуются высоким спросом в России в связи с возрастом. Так, в возрастной группе от 40 до 54 лет данный показатель составляет порядка 90%, в то время как для людей старше 55 лет показатель достигает 91%.