Назван самый популярный в мире интернет-магазин одежды

Британская аналитическая компания Similarweb опубликовала свежий рейтинг онлайн-магазинов. Интересно, что в категории онлайн-торговли одеждой самым популярным в мировом масштабе оказался российский ритейлер Wildberries.
Речь идёт об объёме аудитории. Во итогам марта 2019 года Wildberries обогнал шведско-американскую H&M, британскую Asos, испанскую Zara, а также турецкую платформу Trendyol. В списке 50 крупнейших магазинов одежды также присутствует российская Lamoda, но только на 15 месте.
За прошедший месяц посещаемость Wildberries выросла на 17,1%, достигнув 66,92 млн посетителей. На втором месте находится H&M с 69,32 млн посетителей. Большая часть аудитории Wildberries, 94,3%, приходит с территории России, 2,82% — с Украины, затем идут белорусы (0,31%), немцы (0,29%) и американцы (0,26%).