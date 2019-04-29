Назван самый популярный в мире интернет-магазин одежды

Британская аналитическая компания Similarweb опубликовала свежий рейтинг онлайн-магазинов. Интересно, что в категории онлайн-торговли одеждой самым популярным в мировом масштабе оказался российский ритейлер Wildberries.

Речь идёт об объёме аудитории. Во итогам марта 2019 года Wildberries обогнал шведско-американскую H&M, британскую Asos, испанскую Zara, а также турецкую платформу Trendyol. В списке 50 крупнейших магазинов одежды также присутствует российская Lamoda, но только на 15 месте.