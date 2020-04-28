Назван самый популярный вид мошенничества во время пандемии коронавируса

Согласно опубликованным данным, наиболее популярным видом мошенничества во время пандемии COVID-19 является продажа несуществующих товаров, а также оказание вымышленных услуг. Так, к примеру, аферисты могут предлагать приобрести некие очистители воздуха, которые способны уничтожить возбудитель вируса или же защитные маски, оснащенные отсеивающими фильтрам. А некоторые и вовсе торгуют лекарствами от коронавирусной инфекции.

Кроме того, некоторые злоумышленники предлагают провести ряд бесплатных услуг на дому, как правило это тестирование на наличие инфекции или вакцинация, с целью кражи имущества в квартире. Некоторые же рекомендуют установить на смартфон специальное приложение, якобы демонстрирующее дистанцию, на которую можно отойти от дома, однако для использования которого необходим ввод банковским данных. Также среди способов мошенничества отмечается продажа поддельных пропусков, рассылка сообщений о недействительных штрафах за нарушение режима самоизоляции, а также оказание помощи в оформлении пособий.