Назван самый продаваемый фитнес-браслет в мире

Напомним, что актуальная модель Xiaomi Mi Band 5, на данный момент, доступна для покупки лишь на китайском рынке, тогда как уже на следующей неделе его можно будет приобрести и на европейском. Возможно, совсем скоро, самым популярным носимым устройством Xiaomi станет именно эта модель.