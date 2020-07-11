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Назван самый продаваемый фитнес-браслет в мире
Не сложно догадаться, об устройстве какого производителя идет речь
Не секрет, что фирменные фитнес-браслеты Xiaomi пользуются особой популярностью во всем мире. Сейчас же компания поделилась, какая именно модель носит звание самого продаваемого фитнес-браслета.
Так, согласно опубликованным представителями компании на официальной странице в Twitter данным, самым продаваемым фитнес-браслетом стал Xiaomi Mi Band 4. Отмечается, что данная информация основана на исследовании, проведенном аналитиками Canalys за период с третьего квартала прошлого года по первый квартал текущего года.
Напомним, что актуальная модель Xiaomi Mi Band 5, на данный момент, доступна для покупки лишь на китайском рынке, тогда как уже на следующей неделе его можно будет приобрести и на европейском. Возможно, совсем скоро, самым популярным носимым устройством Xiaomi станет именно эта модель.