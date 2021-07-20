Назван способ избежать новой волны пандемии COVID-19 в России

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Назван способ избежать новой волны пандемии COVID-19 в РоссииВ целом, мы уже идём по этому пути
На фоне появления всё новых штаммов коронавируса, в сети появляются разговоры о новых волнах заболеваний по всему миру. Российский эксперт и заместитель директора Института общественного здоровья имени Эрисмана Сеченовского Университета Алла Миндлина рассказала, как можно избежать такого развития событий.
Оказалось, что достаточно лишь провести массовую вакцинацию вместе с грамотными ограничительными мерами. В итоге, как пишет Lenta.ru, это будет способствовать стабилизированию ситуацию, а значит и избежанию новой волны пандемии коронавируса в России.
В качестве негативного примера эксперт привела Великобритании. По её словам, несмотря на массовую вакцинацию, в стране слишком рано отменили многие ограничительные меры. Это, в свою очередь, привело к взрыву числа заболеваний.