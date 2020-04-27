Назван способ избежать прослушивания разговоров в интернете

”Как правило, это происходит, — учитывая различные варианты шифрования, конфиденциальности — путем получения доступа к аккаунту в месcенджере того или иного человека”, — отметил глава TelecomDaily. Кроме того, есть и компании, деятельность которых заключается в предоставлении доступа к аккаунту определенного пользователя.

В связи с этим, после завершения разговора имеет смысл полностью стереть разговор, в случае, если он надиктован. Однако тоже самое применительно и для сообщений текстового формата.