Наука и технологии
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Назван способ избежать прослушивания разговоров в интернете
О нем рассказал глава TelecomDaily
Главой информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денисом Кусковым был назван способ избежать прослушивания разговоров в интернете. Так, по словам Кускова, для того, чтобы оградить свои аудиосообщения от прослушивания следует удалять из архива все данные, которые с ними связаны. Тоже самое, к слову, применительно и для текстовых сообщений.
”Как правило, это происходит, — учитывая различные варианты шифрования, конфиденциальности — путем получения доступа к аккаунту в месcенджере того или иного человека”, — отметил глава TelecomDaily. Кроме того, есть и компании, деятельность которых заключается в предоставлении доступа к аккаунту определенного пользователя.
В связи с этим, после завершения разговора имеет смысл полностью стереть разговор, в случае, если он надиктован. Однако тоже самое применительно и для сообщений текстового формата.