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Назван способ обезопасить свой мобильный банк от взлома

И самое главное, что им может воспользоваться каждый
Ни для кого не секрет, что в современном мире мошенники часто пытаются украсть наши деньги через наши же смартфоны. Специалистами по кибербезопасности было описано немало методов, которые для этого используют нечистые на руку люди, но сейчас был назван совершенно новый способ обезопасить свой мобильный банк от взлома.

Так, по словам главы аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, отличным способом, который сможет заметно обезопасить пользователя и его деньги, является двухфакторная аутентификация, при которой на смартфон высылается одноразовый код для входа в приложение.

”Но когда СМС-код приходит на то же устройство, откуда совершается операция (мобильный банк), смысл уже теряется. Если на смартфоне запущено шпионское ПО, оно может и перехватить СМС. Поэтому более безопасно совершать операции и получать коды подтверждения на разные устройства”, - рассказал Ульянов.

При этом стоит отметить, что некоторые эксперты предпочитают и вовсе не использоваться мобильный банк на смартфоне. Так, основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян и вовсе советует использовать интернет-банк с компьютера, который при этом защищен проверенным антивирусом.

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