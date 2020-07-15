Назван способ обезопасить свой мобильный банк от взлома

Так, по словам главы аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, отличным способом, который сможет заметно обезопасить пользователя и его деньги, является двухфакторная аутентификация, при которой на смартфон высылается одноразовый код для входа в приложение.

”Но когда СМС-код приходит на то же устройство, откуда совершается операция (мобильный банк), смысл уже теряется. Если на смартфоне запущено шпионское ПО, оно может и перехватить СМС. Поэтому более безопасно совершать операции и получать коды подтверждения на разные устройства”, - рассказал Ульянов.

При этом стоит отметить, что некоторые эксперты предпочитают и вовсе не использоваться мобильный банк на смартфоне. Так, основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян и вовсе советует использовать интернет-банк с компьютера, который при этом защищен проверенным антивирусом.