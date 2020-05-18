Назван способ обезопаситься от платных подписок на операторе МегаФон

Речь идет о свежей статье телеком-аналитика Сергея Потресова, размещенной на сайте Mobile-review, в которой эксперт поделился крайне полезными рекомендациями, способными сохранить ваши деньги в и без того не самые простые времена.

Во-первых, он советует отправить отдельными SMS по очереди на номер 5151 следующий текст: ВЫКЛЭРО, НЕТКЛИК1, УСТЗАПРЕТ1, УСТЗАПРЕТВП, УСТЗАПРЕТСП, УСТПБК1. Благодаря этому вы сможете запретить на три месяца платные подписки.

Во-вторых, Потресов предлагает подключить “Запрет платных подписок”, набрав *526#. Также он предлагает избавиться от различного спама, отправляемого операторов — для этого надо пообщаться с представителем оператора в чате фирменного мобильного приложения и попросить выполнить следующее:

Отказ от уведомлений оператора в сервисных SMS;

Отказ от уведомлений оператора в сервисных USSD;

Отказ от предложений оператора в SMS, MMS, E-mail;

Отказ от предложений по E-mail;

Отказ от предложений партнеров в SMS, MMS;

Отказ от телемаркетинга оператора;

Запрет баннерной рекламы оператора;

Запрет баннерной рекламы партнеров;

Контентный счет.

При это, по словам эксперта, забыть о недоедливых услугах навсегда вряд ли получится, а потому желательно повторять данный процесс каждые 3 месяца.