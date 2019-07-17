Назван способ обхода регистрации в Wi-Fi через номер телефона

В качестве легкого способа обойти авторизацию, автор привел подмену номера телефона. “Существующая реализация мобильных сетей позволяет начать звонок с произвольным Caller ID (номер телефона вызывающего абонента), после этого вызываемый абонент получит звонок с подмененным номером звонящего. Это происходит из-за того, что мобильные сети построены на доверии. Детали выходят немного за рамки этой статьи, здесь же достаточно упомянуть то, что для выполнения подобных звонков можно либо достаточно долго покопаться в настройках АТС, либо просто использовать какой-то сервис для звонков с подменой номера и немного «магии», чтобы позвонить на российские номера”, — отметил Pyrk2142 в своем посте.

Также пользователь habr.ru отметил, что в результате этой дыры в безопасности, могут пострадать обычные пользователи, чьи номера телефонов и использовались для подмены. Злоумышленнику достаточно подделать ваш номер при авторизации, совершить в сети ряд неправомерных действий, после чего стражи правопорядка придут выяснять детали случившегося именно к вам.