Назван способ определить омикрон-штамм с вероятностью, близкой к 100%

Так, при наличии одновременно насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти, можно говорить практически со 100% уверенностью, что человек болеет именно новой мутацией COVID-19.

При этом он также отметил, что все эти симптомы могут встречаться и по отдельности. Правда в таком случае уверенность в том, что это именно омикрон, куда меньшая. Тимаков добавил, что при более выраженной клинической картине у человека также могут наблюдаться температурные реакции и боли в животе.

Напомним, что ранее профессор Владимир Никифоров предрёк будущее COVID-19 в виде сезонного ОРВИ.