Назван способ похудеть с помощью сала

По словам эксперта, утолить свой голод человек может употребив бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами. Так, данный перекус может настолько насытить человека, что желание съесть что-то высококалорийное, в частности углеводы и сладкое, просто исчезнет. Это, к слову, в конечном итоге, и поможет сбросить лишний вес.

Врач также посоветовала не употреблять сало в большом количестве, поскольку данный продукт является высококалорийным. Так, по ее словам, есть его можно в количестве 30 граммов в день, однако если есть склонность к набору веса, а также повышенный холестерин - ограничиться стоит 10 граммами в день.