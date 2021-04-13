Назван способ получить "умный" браслет Honor Band 6 бесплатно

Отделившийся от Huawei бренд Honor предлагает пользователям стать участниками тестирования. Так, пользователи могут получить новинку для испытаний, опубликовав соответствующую рецензию на форуме компании. Что интересно, после обзора "умный" браслет Honor Band 6 остается у пользователей.

Чтобы стать одним из претендентов в обзорщики следует до 15 апреля подать заявку. Сделать это можно по этой ссылке. Всего будет выбрано три человека, у которых еще до официального запуска в России появится возможность протестировать гаджет. Победителей объявят до 20 апреля. Напомним, что на Европейском рынке гаджет продают за 49 евро.