Назван способ повысить собственную информационную безопасность

Шельцин отметил, что чем умнее смартфон, тем проще заполучить с него персональные данные пользователя.

“Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств — выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности”, — поделился специалист, отметив, что кнопочные телефоны гарантируют сохранность геолокации, фотографий, СМС и прочей информации о владельце.

Кроме того, кнопочные телефоны ограничивают прослушивание пользователя с целью таргетирования рекламы. Специалист сообщил, что для повышения безопасности можно остановить свой выбор на бюджетных и выносливых в плане батареи устройств с рабочими мессенджерами, а можно приобрести телефон без доступа к интернету.