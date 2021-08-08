Назван способ повысить собственную информационную безопасность

Наука и технологии
Сегодня в 11:27
Назван способ повысить собственную информационную безопасностьДля этого нужно перейти на кнопочный телефон
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин поделился способом снизить риски кражи персональных данных. Данный способ предполагает переход на кнопочный телефон.
Шельцин отметил, что чем умнее смартфон, тем проще заполучить с него персональные данные пользователя.
“Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств — выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности”, — поделился специалист, отметив, что кнопочные телефоны гарантируют сохранность геолокации, фотографий, СМС и прочей информации о владельце.
Кроме того, кнопочные телефоны ограничивают прослушивание пользователя с целью таргетирования рекламы. Специалист сообщил, что для повышения безопасности можно остановить свой выбор на бюджетных и выносливых в плане батареи устройств с рабочими мессенджерами, а можно приобрести телефон без доступа к интернету.