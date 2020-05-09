Назван способ предотвращения пневмонии при коронавирусе

Комаровский сообщил, что пневмония при коронавирусе и при ОРВИ отличаются друг от друга. Так, если в первом случае она развивается ввиду осложнения болезни, то во втором она является ее проявлением. Однако предотвратить пневмонию при коронавирусной инфекции, по словам врача, можно благодаря иммунитету. ”Иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность»”, — поделился эксперт на официальной странице.

На сегодняшний день в России зафиксировано порядка 198 676 заразившихся COVID-19. Из них вылечилось 31 916, а умерло 1 827 человек.