Назван способ предотвратить вторую волну COVID-19 в России

Так, по словам эксперта, ограничить возникновение второй волны коронавирусной инфекции в России необходимо своевременно определять зараженных, отслеживая при этом контактировавших с ними людей, для того, чтобы изолировать их на две недели. ”В России фиксируется около 6 тысяч случаев заражения коронавирусом ежедневно, в Москве – где-то 600 каждый день. Если бы сейчас начался новый рост – это означало бы второй пик. Но если это число снизится по России на 100 случаев за сутки, а потом начнет расти и за неделю-две достигнет 1-2 тысяч в день – тогда мы будем говорить о второй волне”, - поделилась Вуйнович.

Напомним, что на сегодняшний день в России выявлено порядка 713 936 зараженных коронавирусом. Из них выздоровело 489 068 человек, а умерло 11 017. За последние сутки количество инфицированных выросло на 6 635 человек.