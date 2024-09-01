Назван способ продлить жизнь аккумулятору смартфона

Если вы хотите, чтобы ваш телефон и другие гаджеты служили дольше, важно знать несколько простых правил их использования. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков объяснил, как правильно заряжать устройства, чтобы продлить их жизнь.

По словам Казакова, высокие температуры и напряжение могут сильно сократить срок службы батареи. Он советует не оставлять телефон под подушкой во время зарядки ночью и избегать подключения устройства к приборной панели автомобиля в жару. Эти условия могут привести к перегреву и преждевременному износу батареи.

Эксперт также развенчал популярный миф о том, что необходимо полностью разряжать и заряжать телефон, чтобы «стереть память аккумулятора». Для современных литий-ионных батарей такой метод не только бесполезен, но и вреден. По его словам, лучше проводить частые, но краткие подзарядки, чем ждать, пока батарея полностью разрядится и потом заряжать её до 100%. Также стоит избегать игр и активного использования телефона во время зарядки, так как это может ускорить износ устройства.