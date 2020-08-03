Назван способ сохранить "здоровье" аккумулятора смартфона

Так, эксперт отметил, что потеря емкости, при разряжении смартфона, планшета и ноутбука со 100% до 0% будет заметна уже после 300-500 циклов. В то же время Гриценко сообщил, что сохранить “здоровье” аккумулятором можно, если использовать смартфон в диапазоне от 80% до 40%. Именно подобный сценарий эксплуатации позволит емкости аккумулятора дольше пребывать в неизменном состоянии.

”Производители в первую очередь советуют избегать полного разряда аккумулятора и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%”, — заключил специалист.