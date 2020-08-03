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Назван способ сохранить "здоровье" аккумулятора смартфона
Также эксперт рассказал о распространенном действии, которое уменьшает его срок эксплуатации
Экспертом платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимиром Гриценко был назван способ сохранить “здоровье” аккумулятора смартфона. Гриценко напомнил, что заряжая устройство до 100% и разряжая его до 0% пользователь провоцирует деградацию аккумулятора, уменьшая срок его эксплуатации.
Так, эксперт отметил, что потеря емкости, при разряжении смартфона, планшета и ноутбука со 100% до 0% будет заметна уже после 300-500 циклов. В то же время Гриценко сообщил, что сохранить “здоровье” аккумулятором можно, если использовать смартфон в диапазоне от 80% до 40%. Именно подобный сценарий эксплуатации позволит емкости аккумулятора дольше пребывать в неизменном состоянии.
”Производители в первую очередь советуют избегать полного разряда аккумулятора и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%”, — заключил специалист.