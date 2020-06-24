Назван способ создания горелки с использованием туалетной бумаги

Так, если в доме отключили газ и свет, а необходимость согреть что-либо или осветить помещение осталось, то достаточно поместить туалетную бумагу в пустую консервную банку, облить ее чем-то легковоспламеняющимся (спиртом, керосином и т.д.) и поджечь. При этом горючего должно быть использовано достаточное количество, чтобы им можно было пропитать весь рулон туалетной бумаги.

По словам экспертов, подобная “плита” способна вскипятить воду, поджарить на сковородке омлет, а также разогреть банку консервов.