Назван способ уменьшить вред от Wi-Fi в домашних условиях

Стоит отметить, что несмотря на то, что Wi-Fi-роутер, равно как и любое другое электрическое устройство, действительно проецирует электромагнитное излучение, нет оснований утверждать о его негативном влиянии.”Излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника”, — отметил специалист.

Также учеными было проведено множество исследований, в которых проверялся вред, наносимый непосредственно Wi-Fi-волнами. Отметим, что на сегодняшний день ни одна организация не заявляла о доказательстве пагубного влияния на здоровье. Однако, по словам эксперта, если человек все же убежден в том, что излучение от роутера вредит организму - следует переместить устройство подальше от спального места. Кроме того, в ночное время суток можно и вовсе отключить роутер.