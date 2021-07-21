Назван способ выявить опасный уровень холестерина по пальцам ног

Так, согласно обнародованным данным, жировые наросты на пальцах ног говорят о том, что у человека может быть опасный уровень холестерина в крови. Причем отмечается, что накопление вредных веществ в крови является бессимптомным процессом. В то же время, иногда болезнь может проявляться на поверхности кожи.

“Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии”, — сообщается в опубликованном материале. Так, размеры этих жировых наростов могут достигать и семи сантиметров.

Специалисты обратили внимание на то, что из-за высокого уровня холестерина в крови у человека больше вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми болезнями.