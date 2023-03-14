Назван способ защитить компьютер от вирусов, особенно если работаете или проводите много времени в интернете

В первую очередь это последняя версия операционной системы. И, каким бы очевидным ни казался совет, важно не просто установить последнюю версию ОС, но и регулярно её обновлять. Потому что только при обновлении можно получить опции безопасности, включённые по умолчанию и помогающие предотвратить распространённые виды атак.

Также необходимо установить актуальный роутер: устройство будет служить шлюзом в домашнюю сеть и пересылать пакеты между различными её сегментами на основе правил маршрутизации. По словам руководителя направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергея Кузьменко, следует уточнить у провайдера, обновлён ли роутер до самой актуальной версии, а если срок службы оборудования подходит к концу — заменить его. Использование устаревшего роутера может сказываться на скорости работы.

Роутер должен поддерживать основные возможности брандмауэра и преобразовывать сетевые адреса (NAT) для предотвращения сканирования внутренних систем через границу сети.

Эксперт также посоветовал следить за использованием учётной записи администратора: для безопасности следует ограничить к ней доступ. В противном случае вредоносное ПО может получить доступ к большому количеству файлов, если проникнет на устройство, когда пользователь входит в систему под «учёткой» администратора.

Кузьменко посоветовал защищать пароли и ответы на контрольные вопросы для входа на сервисы. Они не должны храниться в виде простого текста в блокноте на рабочем столе — реальном и виртуальном. По словам эксперта, для этих целей лучше использовать диспетчер паролей — такое приложение создаёт уникальные, сложные пароли и сохраняет их без необходимости запоминать.