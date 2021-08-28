Назван способ защититься от клонирования SIM-карты мошенниками

Специалист рассказал, что заподозрить копирование номера телефона злоумышленником можно по неожиданному сообщению от оператора о перевыпуске сим-карты.

“После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения, в которых доступ завязан на СМС. В первую очередь речь про интернет-банки, которые их и интересуют, а также соцсети. В соцсетях они от вашего имени могут сделать рассылку и попросить денег у ваших знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет”, — поделился Ющук.

Ограничить такую ситуацию можно путем подачи специального заявления своему мобильному оператору. Если же клонирование SIM-карты уже произошло, необходимо обратиться в представительство компании.