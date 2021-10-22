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Назван способствующий похудению осенний продукт

Речь о тыкве
Врач-диетолог Юлия Чехонина в рамках интервью радио Sputnik назвала осенний продукт, который способствует похудению.
Назван способствующий похудению осенний продукт

Таковым продуктом оказалась тыква. По словам врача, людям, которые следят за своим весом, необходимо добавить его в рацион, поскольку он является низкокалорийным.

Если мы говорим о тех, кто контролирует массу тела, этот продукт должен быть в их рационе обязательно, потому что он низкокалорийный. Тыква имеет калорийность овощей, она идеально дополнит, например, кашу, выпечку, мясные блюда и уменьшит калорийность любимых блюд”, – сообщила диетолог.

Также она рассказала о полезных свойствах данного продукта. Так, согласно данным источника, тыква имеет в составе большое количество каротиноидов, предшественников витамина А, а также кремния.

В то же время, тыкву нельзя есть при индивидуальной непереносимости или аллергии на отдельно взятые компоненты тыквы.

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