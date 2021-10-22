Назван способствующий похудению осенний продукт

Таковым продуктом оказалась тыква. По словам врача, людям, которые следят за своим весом, необходимо добавить его в рацион, поскольку он является низкокалорийным.

“Если мы говорим о тех, кто контролирует массу тела, этот продукт должен быть в их рационе обязательно, потому что он низкокалорийный. Тыква имеет калорийность овощей, она идеально дополнит, например, кашу, выпечку, мясные блюда и уменьшит калорийность любимых блюд”, – сообщила диетолог.

Также она рассказала о полезных свойствах данного продукта. Так, согласно данным источника, тыква имеет в составе большое количество каротиноидов, предшественников витамина А, а также кремния.

В то же время, тыкву нельзя есть при индивидуальной непереносимости или аллергии на отдельно взятые компоненты тыквы.

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